فرقة "بي تي إس" تحلق بمبيعات ألبومات الـ"كيه بوب" الكورية

المصدر: د ب أ

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تبين أن حجم مبيعات ألبومات موسيقى الـ "كيه بوب" بلغ حوالي 80 مليون نسخة هذا العام بفضل الشعبية التي حظيت بها الفرق الموسيقية الكورية، وفي مقدمتها فرقة "بي تي إس"، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الإثنين.

وبحسب قائمة "سيركل" الموسيقية، فقد بلغ حجم مبيعات ألبومات الـ "كيه بوب" منذ بداية العام وحتى العاشر من ديسمبر الجاري، 74 مليونا و195 ألفا و554 نسخة، بزيادة نسبتها 9ر29% بالمقارنة مع العام الماضي.

واحتلت فرقة "بي تي إس" المرتبة الأولى من حيث حجم مبيعات الألبومات بواقع حوالي 6 ملايين و70 ألف نسخة، وتلتها فرقة "ستري كيدز" بواقع 5 ملايين و830 ألف نسخة، وفرقة "سفنتين" بواقع 5 ملايين و460 ألف نسخة.

كما حظيت ألبومات فرق الـ "كيه بوب" النسائية الكورية بشعبية لكبيرة، حيث بلغت حصة الفرق النسائية من إجمالي حجم مبيعات ألبومات الـ "كيه بوب" لهذا العام 6ر32%، بزيادة نسبتها 5ر16% بالمقارنة مع العام الماضي، فيما بلغت حصة الفرق الشبابية 2ر66%، بانخفاض نسبته 3ر17% بالمقارنة مع العام الماضي.

وبلغ حجم مبيعات ألبومات فرقة "بلاك بينك" النسائية مليونين و820 ألف نسخة، لتحتل بذلك المركز الأول من حيث حجم مبيعات الألبومات، وتلتها المغنية "آيف" بواقع مليونين و600 ألف نسخة، ثم فرقة "ريد فيلفت" بواقع مليونين و120 ألف نسخة.