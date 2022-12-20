وفاة "تيري هول" المغني الرئيسي في فريق "ذا سبيشالز" البريطاني

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي تيري هول، المغني الرئيسي في فريق "ذا سبيشالز" البريطاني، عن عمر يناهز 63 عاما، حسبما أعلن الفريق.

وجاء في بيان صدر عن الحساب الرسمي للفريق على تويتر أمس الاثنين: "بحزن شديد نعلن وفاة تيري، صديقنا الجميل وشقيقنا وأحد ألمع المغنيين وكتّاب الأغاني ومؤلفي الأغاني الذين أنجبتهم هذه البلاد على الإطلاق، بعد فترة مرض قصيرة"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأضاف: "كان تيري زوجا وأبا رائعا وواحدا من ألطف وأطرف وأصدق النفوس. موسيقاه وعروضه تلخص جوهر الحياة... الفرح والألم والفكاهة والكفاح من أجل العدالة، ولكن في الغالب الحب".