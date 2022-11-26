إخلاء سبيل الفنانة المصرية منة شلبي

المصدر: د ب أ

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أمرت النيابة العامة المصرية، مساء أمس، بإخلاء سبيل الممثلة منة شلبي بعد استجوابها، وذلك إذا ما سددت ضماناً مالياً قدره خمسون ألف جنيه (نحو 2000 دولار).

وقالت النيابة العامة المصرية، في بيان صحفي مساء أمس، إنها استجوبت منة إثر ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج، وبحوزتها مواد يُشتَبه في كونها مخدرات، وورود محضر بالتحريات حول الواقعة.

وأضاف البيان: «وإذ باشرت النيابة العامة التحقيقات، فاستهلَّتها باستجواب المتهمة فيما هو منسوب إليها من اتهام بحيازتها وإحرازها مواد مخدرة بقصد التعاطي، فأنكرتها».

وتابع «وعلى ذلك، أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيلها بضمان مالي قدره خمسون ألف جنيه، وإرسال المواد المضبوطة بحوزتها إلى مصلحة الطب الشرعي، لفحصها وبيان طبيعتها ومدى احتوائها على أي من المواد المخدرة».

وأشار البيان إلى أنه «جارٍ استكمال التحقيقات».