وفاة المغني الأمريكي آرون كارتر

المصدر: د ب أ

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توفي المغني الأمريكي آرون كارتر عن عمر ناهز 34 عاماً، حسبما أكد مدير أعماله روجر بول، نقلاً عن والدة المغني.

وقال بول في مكالمة هاتفية: "اتصلت بي وقالت إن نجلها توفي".

وأضاف أن جميع التفاصيل والملابسات سيتم توضيحها ثم الإبلاغ بها.

وأكدت دائرة شرطة لوس أنجليس أنها قامت بعملية وفقاً لبلاغ في لانكستر في كاليفورنيا، لكنها لم تدل بأي تفاصيل.

وكان آرون كارتر، الشقيق الأصغر لنيك كارتر عضو فرقة (باك ستريت بويز) ناجحاً للغاية في طفولته في نهاية تسعينيات القرن الماضي عندما نشر العديد من الأغاني الناجحة مثل "كراش أون يو" و "آرونز بارتي".

ومنذ ذلك الحين حاول مراراً أن يعود إلى الساحة الفنية بلا جدوى. وقام بجولة دولية كانت إحدى محطاتها في ألمانيا عام 2015.

وتصدر النجم عناوين سلبية في الصحافة مؤخرا. وتشاجر الأخوان نيك وآرون في العلن وتبادلا الاتهامات. وزعم نيك في 2019 أن شقيقه الأصغر هدد الأسرة.

كما كان على خلاف مع شقيقته التوأم أنجيل. وتقدم نيك وأنجيل كارتر للحصول على أمر بعدم التعرض وحصلا عليه.