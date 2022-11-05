بيع كلمات أغنية "وندرفول" بخط يد "نويل جالاجر" بأكثر من 53 ألف دولار

المصدر: د ب أ

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تم بيع قطعة ورق تحمل كلمات أغنية "واندرفول" بخط يد نويل جالاجر نجم فرقة أواسيس البريطانية بـ46 ألفا و875 جنيها إسترلينيا (53225 دولارا) في المزاد بعد عرضها للبيع أمس الجمعة.

ويعتقد أن الصفحة التي كتبت عليها الأغنية الناجحة بالقلم الرصاص كانت لمساعدة جالاجر خلال بروفات الفرقة.

ويجري بيع 1500 قطعة، من بينها 500 قطعة موسيقية خلال مزاد شركة "بروبستور" حتى غد الأحد 6 نوفمبر.

يذكر أن عازف الجيتار جالاجر وشقيقه ليام أسسا فرقة أواسيس العام 1991، إلا أنهما دخلا في نزاع منذ تفكك الفرقة العام 2009.

كما تم عرض جيتار جالاجر، الذي يرجع للعام 1962، وتم بيعه مقابل 56 ألفا و250 جنيها إسترلينيا.

يذكر أن مزاد "بروبستور"، الذي يقام في مقر الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) في ميدان بيكاديلي في لندن بدأ في الثالث من نوفمبر الجاري، ويستمر حتى السادس من الشهر نفسه.

(د ب أ) إ ب/م ق