وفاة جيري لي لويس رائد موسيقى الروك أند رول عن 87 عاماً

المصدر: رويترز

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توفي رائد موسيقى الروك آند رول الأمريكية جيري لي لويس المعروف بالعديد من الأغاني الناجحة، مثل (جريت بولز أوف فاير) "كرات عظيمة من اللهب" و(هول لاوتا شيكين جوين أون) أو "رقص كثير حولنا" عن عمر ناهز 87 عاما.

وقال وكيله للدعاية والإعلام به في بيان إن لويس توفي لأسباب طبيعية في منزله في مقاطعة ديسوتو بولاية ميسيسيبي وزوجته جوديث إلى جانبه. وكان لويس في صراع مع المرض في السنوات الأخيرة وأصيب بجلطة دماغية في العام 2019.

ولعب لويس دورا محوريا في تشكيل معالم موسيقى الروك أند رول في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي. وكان واحدا من مجموعة المواهب المبهرة التي قدمتها شركة (صن ريكوردس) للتسجيلات في ممفيس بولاية تينيسي، والتي تضمنت إلفيس بريسلي وجوني كاش وكارل بيركنز وروي أوربيسون. وعاش لويس أطول منهم جميعا.

وكان من أوائل الفنانين الذين دخلوا قاعة مشاهير موسيقى الروك أند رول في العام 1986، ويحظى بتقدير بالغ بين أقرانه لدرجة أنه عندما التقى به جون لينون خلف الكواليس في عرض في لوس انجليس، جثا نجم البيتلز على ركبتيه وقبل قدمي لويس.

لكن لويس عاش حياة مليئة بالكحول والمخدرات والمآسي. وفي بعض الأحيان طغت الفضائح على موسيقاه، بما في ذلك زواجه من ابنة عمه ميرا، التي كانت تبلغ من العمر 13 عاما فقط في العام 1957.