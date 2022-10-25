وفاة الممثل الكوميدي الأمريكي ليزلي جوردان جراء حادث سيارة في هوليوود

المصدر: د ب أ

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توفي الممثل الكوميدي ليزلي جوردان، عن عمر ناهز 67 عاما، جراء حادث سيارة أمس الاثنين في هوليوود.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان جوردان قد قتل نتيجة الحادث أو عانى من حالة طبية طارئة مسبقا، لكن حالة السيارة تشير إلى أن جوردان ربما فقد السيطرة قبل أن يصطدم بسيارته بمبنى، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون.

وكان جوردان يقود سيارة (بي إم دبليو) عندما اصطدمت بجانب أحدى المباني، وفقا لشرطة لوس أنجليس. وتم إعلان وفاته في موقع الحادث.

ويعرف جوردان بأدواره في أعمال مثل مسلسلي "ويل آند جريس" و "أمريكان هورور ستوري" ومقاطع الفيديو الخاصة به على إنستغرام.

وفاز جوردان بجائزة إيمي العام 2006 عن أدائه دور بيفرلي ليزلي في البرنامج التلفزيوني الناجح "ويل آند جريس".