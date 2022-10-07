وفاة المغنية الأمريكية جودي ميلر عن 80 عاماً

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفيت جودي ميلر، مغنية موسيقى الريف الأمريكية الحائزة على جائزة جرامي، عن عمر يناهز 80 عاماً، بسبب مضاعفات مرتبطة بمرض باركنسون.

وجاء في بيان في صفحتها على «فيسبوك» أن ميلر توفيت، أمس، في مدينة بلانشارد بولاية أوكلاهوما.

وولدت ميلر في مدينة فينيكس بولاية أريزونا عام 1941، ووقعت عقداً مع شركة كابيتول ريكوردز عام 1962، وأصدرت ألبومها الأول بعنوان (وينزدايز تشايلد إز فول أوف وو) أو «طفل الأربعاء يغص بالويل» في العام التالي.

واحتلت أغنيتها (كوين أوف ذي هاوس) أو «ملكة البيت» التي مزجت بين موسيقى البوب وموسيقى الريف، وصدرت عام 1965 المرتبة الخامسة على قائمة (هوت كانتري) للأغاني الفردية والمرتبة الثانية عشرة على قوائم (بيلبوردز هوت 100). وفازت الأغنية أيضاً بجائزة جرامي لأفضل أداء صوتي في موسيقى الغرب والريف.

وقالت جينيفر ماكمولين، ممثلة ميلر منذ فترة طويلة، في البيان: «إن موهبة جودي ميلر لا يمكن المبالغة في وصفها. لقد وهبها الله مقدرة فطرية على نقل المعنى والتواصل بأجمل الإيقاعات والنبرات».