عادل إمام يخرج عن صمته :«أقرأ نعيي وأنا عايش»

المصدر: البيان

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خرج الفنان المصري عادل إمام عن صمته ، نافياً إصابته بالزهايمر بعد الأنباء التي تحدثت عن حالته الصحية مؤخراً.

وقرر الزعيم الرد بتصريحات مقتضبه، حيث نشر موقع "ET بالعربي"، تسجيلاً صوتياً نسبه إلى عادل إمام، الذي تحدث للرد بشكل قاطع على ما تم تداوله بشأنه.

كلمات عادل إمام في التسجيل الصوتي جاءت لطمأنة محبيه، حيث قال فيها "كويس.. الواحد يقرأ نعيه وهو كويس وعايش.. أرد على إيه.. أنا لا أرد على الحاجات دي".

وأوضح أنه في حال جيدة، مشيرا إلى كونه يتواجد في العزبة الخاصة به مع أبنائه وأحفاده، كما أن أصدقاءه يأتون إلى زيارته بشكل أسبوعي ويجلسون إلى جواره.

وفي نهاية حديثه تطرق إلى جديده في عالم السينما والدراما ولكنه اكتفى بترديد كلمات مقتضبة للغاية هي "بنحضر .. بنحضر إن شاء الله".

لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها عادل إمام عن صمته بعد الشائعة الأخيرة التي تناولته، وأقلقت كافة محبيه في الوطن العربي حول حالته الصحية.