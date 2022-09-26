إعلامي مصري يفجر مفاجأة حول التسجيل الصوتي لعادل إمام (فيديو)

المصدر: البيان

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فجر الإعلامي المصري، محمد الباز، مفاجأة حول التسجيل الصوتي الاخير لعادل إمام، موضحاً أن التسجيل قديم.

وشكك الباز في التسجيل الصوتي المنسوب إلى الزعيم، والذي صدر يوم السبت.

وعرض لباز تسجيلا صوتيا للفنان عادل إمام مع «et بالعربي»، يطمئن جمهوره على صحته.

وقال عادل إمام، في التسجيل المذاع: «تمام الحمد لله، كويس الواحد بيقرأ نعيه وهو كويس، أرد على إيه؟، كذا مرة اتقالت الحكاية دي وأنا مبردش على الحاجات دي، مع أولادي وأحفادي، مبسوط يعني الحمد لله».

وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار» أن التسجيل المذاع لعادل إمام يبدو أنه قديم لأنه يعلق على شائعات وفاته.

وتابع: «لا أحد اتكلم على وفاته لكن على حالته الصحية، ولو كان الفنان عادل إمام طلع في فيديو أو حتى اتكلم كان يبقى أفضل، احنا اطمنا شويه لكن هذا العمل إعلاميا غير كاف، ومشكور الزملاء في et لكنه غير كاف».