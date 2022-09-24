وفاة صاحبة "قصر الذئاب" الكتابة البريطانية هيلاري مانتل

المصدر: د ب أ

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نعى مؤلفون بريطانيون ومؤسسات أدبية الكتابة هيلاري مانتل، التي توفيت عن 70 عاما باعتبارها "واحدة من أفضل الكتاب في عصرنا".

واشتهرت الكاتبة البريطانية بثلاثية "وولف هول" (قصر الذئاب)، التي تناولت حياة توماس كرومويل، والتي نالت إشادة دولية ونالت عنها جائزة بوكر الأدبية البريطانية.

ونعى مؤلفون بارزون الكاتبة الراحلة بعدما أعلنت دار نشر "هاربر كولينز" في بيان أنها توفيت يوم الخميس الماضي "بشكل مفاجئ وهادئ" بين عائلتها وأصدقائها المقربين.

وقالت "هاربر كولينز" "هيلاري مانتل كانت واحدة من أعظم الروائيين الإنجليز في هذا القرن وتعتبر أعمالها المحبوبة أعمالا كلاسيكية حديثة. سنفتقدها بشدة".

من جانبها، نعت جي كيه رولينج مؤلفة سلسلة كتب هاري بوتر المؤلفة الراحلة على موقع تويتر وقالت "لقد فقدنا (كاتبة) عبقرية".