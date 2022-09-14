رحيل الممثلة اليونانية إيرين باباس عن عمر يناهز 96 عاماً

المصدر: د ب أ

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توفيت الممثلة اليونانية إيرين باباس، اليوم، عن عمر ناهز 96 عاماً، تاركة خلفها إرثاً ثقافياً كبيراً.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية أن إيرين باباس ولدت عام 1926 في إحدى القرى القريبة من مدينة كورنث جنوبي البلاد، وكانت تعد رمزاً للجمال اليوناني، واشتهرت بمهاراتها التمثيلية وحضورها الجذاب.

واشتهرت الممثلة الراحلة بتأدية العديد من الأدوار في المسرح والسينما، حيث مثلت في أكثر من 80 فيلماً تم إنتاجها في اليونان وفي جميع أنحاء العالم.

وكانت بدايتها كممثلة في المسرح الوطني، ثم انتقلت إلى السينما بتأدية دور في فيلم «سقوط الملائكة» Fallen Angels عام 1948.

وأدت أدواراً مع عدد من النجوم العالميين مثل: مارلون براندو وكاثرين هيبورن وإيف مونتاند وجريجوري بيك وأنتوني كوين وريتشارد بيرتون.

وكان من أشهر أدوارها دور الأرملة في فيلم «زوربا اليوناني»، ودور «هند بنت عتبة» في النسخة العالمية من فيلم «الرسالة».