وفاة الروائي الإسباني خافيير مارياس عن 70 عاماً

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي الروائي الإسباني خافيير مارياس، اليوم، عن عمر ناهز 70 عاماً، بحسب دار ألفاجوارا التي تتولى نشر أعماله.

ونُشر لمارياس، الذي عانى على مدى الشهر الماضي التهاباً رئوياً، 16 رواية من بينها ثلاثية «وجهك غداً» التي صدرت بين عامي 2002 و2007.

وبحسب موقع «ألفاجوارا» الإلكتروني، فقد جرت ترجمة كتبه إلى 46 لغة، وبيعت منها قرابة تسعة ملايين نسخة في 56 دولة.

وحصل مارياس، الذي كان أيضاً مترجماً وكاتب مقالات في صحيفة إلباييس الإسبانية اليومية، على سلسلة من الجوائز عن أعماله.

وتم اختياره العام الماضي لزمالة (الجمعية الملكية للأدب) البريطانية باعتباره كاتباً عالمياً.