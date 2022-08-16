"حفاظاً على صحّته العقلية".. "سبايدر مان" يبتعد عن وسائل التواصل

المصدر: د ب أ

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قال الممثل البريطاني توم هولاند إنه سيبتعد عن وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ضررها على حالته العقلية.

جاء ذلك، خلال عودة قصيرة للغاية لنجم "سبايدر مان" إلى انستغرام ليوضح سبب عدم نشاطه على وسائل التواصل الاجتماعي منذ مطلع يوليو، وأشار إلى أنه لن ينشر الكثير من المحتوى كما اعتاد سابقا، بحسب صحيفة "لوس أنجليس تايمز".

وقال هولاند في مقطع فيديو قصير: "لقد أخذت استراحة من وسائل التواصل الاجتماعي من أجل صحتي العقلية، لأنني أجد أن إنستغرام وتويتر يبالغان في التحفيز. إنني أنشغل وأتدهور عندما أقرأ أشياء عني عبر الإنترنت، وفي النهاية، يكون ذلك ضارا جدا بحالتي العقلية. لذلك قررت أن أتراجع خطوة إلى الوراء وأحذف تطبيق (إنستغرام)".

وفي الآونة الأخيرة، ابتعد هولاند نسبيا عن تويتر وإنستغرام، وشارك في الغالب المحتوى المدعوم من تعاونه مع العلامات التجارية الفاخرة، مثل "بورشه" و"برادا".