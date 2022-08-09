وفاة المؤرخ الشهير الفائز بجائزة بوليتزر مرتين ديفيد ماكولو عن 89 عاماً

المصدر: رويترز

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توفي ديفيد ماكولو، المؤرخ الشهير وصاحب المؤلفات الأكثر مبيعا والذي فاز بجائزة بوليتزر مرتين عن السيرتين الذاتيتين للرئيسين جون آدمز وهاري ترومان، عن عمر ناهز 89 عاما، حسبما أفادت الدار التي تنشر أعماله أمس الاثنين.

وقالت دار سايمون آند شوستر على صفحتها على فيسبوك إن ماكولو توفي أول أمس الأحد في منزله بمدينة هينجام بولاية ماساتشوستس في وجود أبنائه الخمسة.

اشتهر ماكولو بكتابة عدد من الأعمال حول شخصيات بارزة ومحطات أمريكية مهمة في التاريخ، مثل بناء جسر بروكلين وأول رحلة قام بها الأخوان رايت.

وجاء في اقتباس من شهادة فخرية منحتها له جامعة ييل أن ماكولو "كمؤرخ كان يرسم بالكلمات صورا للشعب الأمريكي الذي يعيش ويتنفس، وقبل كل شيء، يواجه القضايا الأساسية للشجاعة والإنجاز والشخصية الأخلاقية".

وفاز ماكولو بجائزة بوليتزر العام 1993 عن عمله "ترومان"، وهو سيرة ذاتية عن الرئيس الثالث والثلاثين للولايات المتحدة، كما فاز بالجائزة مرة أخرى في العام 2002 عن "جون آدمز"، وهي سيرة ذاتية عن الرئيس الأمريكي الثاني.

وفي العام 2016، مُنح ماكولو وسام الحرية الرئاسي، وهي أعلى جائزة مدنية في البلاد.

ولد ماكولو في بيتسبرغ العام 1933. التحق بجامعة ييل حيث حصل على درجة في الأدب الإنجليزي. وبعد ذلك انتقل إلى مدينة نيويورك للعمل.

تزوج روزالي بيرنز في العام 1954 وأنجبا خمسة أطفال. وتوفيت زوجته روزالي في يونيو عن 89 عاما.