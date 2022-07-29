الادعاء الإسباني يطالب بسجن شاكيرا 8 سنوات

المصدر: رويترز

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أفادت صحيفة الباييس الإسبانية اليوم الجمعة بأن مدعيا عاما طالب بمعاقبة النجمة الكولومبية شاكيرا بالسجن ثماني سنوات وبدفع غرامة تتجاوز 23 مليون يورو (23.51 مليون دولار) في قضية احتيال ضريبي متهمة فيها بالتقاعس عن دفع 14.5 مليون يورو.

ولم يتسن الوصول إلى مكتب المدعي العام الإسباني أو ممثلي شاكيرا للتعليق.

ورفضت نجمة البوب هذا الأسبوع تسوية عرضها عليها مكتب المدعي العام لإغلاق القضية المتهمة فيها بالتقاعس عن سداد الضرائب في الفترة من 2012 و2014، وهي فترة تقول شاكيرا إنها لم تكن تقيم فيها في إسبانيا.