المذيعة الأردنية أحلام العجارمة تكشف هوية خاطفي ابنها

المصدر: البيان

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كشفت المذيعة الأردنية أحلام العجارمة عن هوية خاطفي ابنها في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت أحلام العجارمة على حسابها في "تويتر":" تعقيباً على اللغط الذي أثاره البعض بخصوص هوية الخاطفين، أود التأكيد على أن الخاطفين لم يكونوا أتراكاً بل يحملون الجنسيتين اللبنانية والسورية.

وأضافت، "أن الجهود الكبيرة التي قامت بها السلطات التركية كان لها الفضل الرئيسي في استعادة طفلي من شمال سوريا من دون أن يتعرض لأي أذى خلال استعادت."

وكانت العجارمة قد أعلنت يوم "الجمعة" استعادة طفلها الذي اختطف في إسطنبول قبل حوالي 20 يوماً، وقامت عصابة لتهريب البشر بنقله إلى إدلب في سوريا.

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