شاهد.. لحظة لقاء الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة بابنها المختطف في تركيا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعادت الإعلامية الأردنية أحلام العجارمة طفلها المختطف على يد عصابة لتهريب البشر في تركيا بعد 20 يوماً من اختطافه، ووثقت لحظة احتضانها لطفلها عند معبر باب السلامة على الحدود السورية التركية.

وقالت أحلام العجارمة عبر حساباتها في مواقع التواصل "تويتر" و "انستغرام"، : "بعد 3 أسابيع على اختطافه، أكرمني الله بإعادة طفلي الوليد إليّ سالماً معافى بحمد الله".

وأوضحت "قبل 3 أسابيع، فقدت أثر الوليد فجأة في إسطنبول حيث أقيم، وبعد تواصل مكثف مع السلطات التركية، علمت أن الوليد تم اختطافه وتهريبه عن طريق عصابة لتهريب البشر، وتم نقله إلى إدلب السورية بطريقة عرضته لخطر الموت".

كما أضافت أن السلطات التركية في داخل البلاد وشمال سوريا تمكنت من تحديد هوية الخاطفين والوصول لهم، ومعرفة المكان الذي نقل إليه طفلها.

وأشارت إلى أن "قلبها يحترق على حالة ابنها النفسية"، جراء الحادثة السيئة التي تعرض لها لكنها لم تحدد الجهة المسؤولة عن اختطاف ابنها ولم تتحدث عن ملابسات العملية.