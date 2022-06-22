إدانة بيل كوسبي في قضية مدنية بالاعتداء الجنسي منذ حوالي نصف قرن

المصدر: رويترز

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قضت هيئة محلفين بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الثلاثاء بأن الممثل الكوميدي بيل كوسبي اعتدى جنسيا على امرأة في قصر بلاي بوي العام 1975 عندما كانت مراهقة وأمرته بأن يدفع لها تعويضا 500 ألف دولار عن الضرر النفسي الذي لحق بها جراء الواقعة.

وكانت جودي هوث شهدت بأن الفنان الكوميدي دعاها وصديقة لها إلى قصر بلاي بوي عندما كان عمرها 16 عاما، بينما كان يبلغ هو من العمر 37، حيث قام باغتصابها.

وجاء الحكم بعد نحو عام من إطلاق سراح كوسبي من السجن عندما ألغت المحكمة العليا في بنسلفانيا إدانته بالاعتداء الجنسي في قضية جنائية مختلفة هناك.

وكانت دعوى هوث أول قضية مدنية ضد كوسبي تقدم للمحاكمة.

وقالت هوث، البالغة من العمر 64 عاما، إنها "مسرورة" بالحكم في القضية التي رفعتها العام 2014 بعد أن أوردت تقارير إعلامية تفاصيل اتهامات وجهتها لكوسبي نساء عدة.

وأضافت هوث أن هذه التقارير ساعدت في إثارة ذكريات لقائها مع كوسبي، وذكرتها بما عانته من قلق وأعراض أخرى على مدى أربع سنوات.

وقالت هوث للصحفيين خارج محكمة كاليفورنيا العليا في سانتا مونيكا "لقد مرت سنوات عديدة، (ذرفت خلالها) الكثير من الدموع".

ونفى كوسبي، الذي لم يحضر جلسات المحاكمة، مزاعم هوث. وقال أندرو وايت المتحدث باسم كوسبي إن فريق دفاعه سيستأنف الحكم.

وأضاف وايت في بيان "السيد كوسبي مستمر في التأكيد على براءته وسيحارب بقوة هذه الاتهامات الباطلة حتى يتمكن من العودة إلى جلب السعادة والفرح والضحك للعالم".

واشتهر كوسبي (84 عاما) بدوره كزوج وأب محبوب في المسلسل الكوميدي (ذا كوسبي شو) في الثمانينيات. غير إن سمعته تحطمت بعدما اتهمته عشرات النساء بالاعتداء الجنسي في حوادث على مدى عقود عدة.

رفعت هوث القضية بموجب قانون ولاية كاليفورنيا الذي يسمح للأشخاص الذين يزعمون أنهم تعرضوا لانتهاكات وهم أطفال برفع قضايا مدنية بعد سنوات عندما يصبحون بالغين.

وعندما رفعت الدعوى القضائية في ديسمبر كانون الأول عام 2014، قالت هوث إن الحادثة وقعت عام 1974 عندما كان عمرها 15 عاما. وقالت لهيئة المحلفين إنها خلصت مؤخرا إلى أنها كانت مخطئة بشأن العام وتعتقد الآن أن ذلك حدث العام 1975.