القبض على مخرج شهير فائز بالأوسكار

المصدر: رويترز

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قبضت السلطات الأمنية في إيطاليا على الكاتب والمخرج السينمائي الكندي بول هاغيس الفائز بالأوسكار.

وقال محامٍ ومحامية إنه تم وضع موكلهما قيد الإقامة الجبرية جنوبي إيطاليا بتهم الاعتداء على فتاة وإلحاق إصابة متزايدة الخطورة بها.

وقال المحامي ميشيل لافورجيا: «تم اعتقال السيد بول هاغيس يوم الأحد (أمس) بإجراء طارئ أصدره المدعون في برينديسي، وهو الآن قيد الإقامة الجبرية في أوستوني. سيستجوبه بحلول يوم الخميس قاضٍ سيكون عليه اتخاذ قرار باستمرار أو عدم استمرار حبسه».

وقالت بريا تشودري، محاميته الشخصية: في بيان: «بموجب القانون الإيطالي، لا يمكنني التطرق إلى الأدلة. برغم ما قلته، أنا واثقة بأن جميع المزاعم ضد السيد هاغيس سيتم رفضها».

وقال المحاميان إن هاغيس أنكر الاتهامات وإنه سيتعاون مع السلطات.

وقال مصدر في التحقيقات إنه سيتم استجواب الفتاة المجهولة الهوية في الأيام العشرة المقبلة، وذلك سعياً إلى أدلة لمحاكمة محتملة في المستقبل.

وكتب هاغيس (69 عاماً) قصة فيلم «مليون دولار بيبي» (فتاة المليون دولار)، وشارك في كتابة وإخراج فيلم «كراش» (تصادم) اللذين نال جائزة الأوسكار عن كل منهما.