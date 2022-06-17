وفاة أسطورة السينما الفرنسية جان لوي ترينتينيان عن 91 عاماً

المصدر: رويترز

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أعلنت الزوجة السابقة للممثل الفرنسي جان لوي ترينتينيان أن ترينتينيان، الذي بدأت مسيرته الفنية في الوقت نفسه مع بريجيت باردو في عام 1956 بفيلم آند جود كرييتد وومان (ثم خلق الله المرأة)، توفي اليوم، عن 91 عاماً.

وقالت نادين ترينتينيان لتلفزيون بي.إف.إم: «كان إنساناً استثنائياً».

ونال ترينتينيان جائزة أحسن ممثل في مهرجان كان عام 1969 عن دوره في فيلم (زد) للمخرج كوستا جافراس، كما نال جائزة سيزار لأحسن ممثل عن دوره في فيلم آمور (الحب) لمايكل هانيكه في عام 2013.

وكان ترينتينيان أحد الممثلين الرواد في حركة «الموجة الجديدة» في السينما الفرنسية، إلى جانب جان بيير لو وجان بول بلموندو.

شارك بالتمثيل في أكثر من 130 فيلماً، من بينها فيلم رجل وامرأة الذي نال جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1966.