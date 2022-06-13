سلمان خان ينجو من محاولة اغتيال

المصدر: البيان

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تعرض النجم الهندي سلمان خان لمحاولة اغتيال على يد رجل مسلح، خلال تجوله على دراجته النارية، حيث حاول أحد الأشخاص إطلاق الرصاص عليه، غير أن تردد القاتل قاد إلى إلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن سلمان خان ووالده سالم خان تسلما رسالة تهديد مكتوبة تتوعدهما بمصير الفنان شبديب سينغ سيدو، الشهير باسم "سيدو موس والا"، والذي تم اغتياله نهاية مايو الماضي، وتم توقيعها بحروف "جي بي" في إشارة إلى عصابات "جولدي برار"، و"لورانس ببشوي".

وأضافت أن الشرطة الهندية تحقق في الحادث لمعرفة ما إذا كانت تلك العصابات وراء الحادث أم لا، مشيرة إلى أن ذلك سيتضح خلال التحقيق مع المتهم الذي تم إلقاء القبض عليه.