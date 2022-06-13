بعد جاستن بيبر.. مغن أمريكي شهير يعلن إصابته بالسرطان

المصدر: رويترز

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بعد أن أعلن المغني الكندي الشهير جاستن بيبر أنّه يعاني من مرض نادر أدى إلى شلل في أحد جانبي وجهه، قال مغني موسيقى الريف الأمريكي توبي كيث يوم الأحد إنه يجري علاجه من سرطان المعدة منذ ستة أشهر ويحتاج إلى وقت "للتنفس والتعافي والاسترخاء".

وأعلن كيث (60 عاما) عن إصابته بالمرض على تويتر وتم إلغاء واحدة على الأقل من حفلاته القادمة في معرض ولاية أوهايو في يوليو تموز.

وقال كيث في تغريدة "في الخريف الماضي تم تشخيص إصابتي بسرطان المعدة وقضيت الأشهر الستة الماضية في تلقي علاج كيميائي وإشعاعي وجراحة. وحتى الآن الأمور جيدة وأحتاج إلى وقت للتنفس والتعافي والاسترخاء".