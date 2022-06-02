بعد إدانتها بالتشهير بجوني ديب.. آمبر هيرد تتخذ قراراً جديداً

المصدر: رويترز

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كشف محامي آمبر هيرد، بطلة فيلم «أكوامان»، عن قرارها الجديد بعد إدانتها بالتشهير بجوني ديب.

وأعلن المحامي، اليوم، أن هيرد ستستأنف قرار هيئة المحلفين الذي يدينها بالتشهير بزوجها السابق ديب عندما زعمت أنها ضحية عنف.

كانت هيئة محلفين مؤلفة من سبعة أشخاص في ولاية فرجينيا قد قضت، أمس، بأن هيرد شوهت سمعة نجم فيلم «قراصنة الكاريبي» ومنحته تعويضاً قدره 10.35 ملايين دولار، وقررت هيئة المحلفين أيضاً أن هيرد تعرضت للتشهير، ومنحتها مليوني دولار.

وقالت إيلين تشارلسون بريديهوفت، وهي واحدة من محامي هيرد، في برنامج «توداي»، على شبكة إن.بي.سي، إن فريق ديب كان قادراً على دحض قدر هائل من الأدلة التي سُمح بها في قضية تشهير في بريطانيا، والتي خسرها ديب.

ورفع ديب دعوى قضائية ضد صحيفة «ذا صن» البريطانية التي وصفته بأنه «يسيء معاملة الزوجة».

ورأى قاضي المحكمة العليا بلندن أن ديب أساء إلى هيرد ما لا يقل عن اثنتي عشرة مرة، لكن لم يُسمح لمحامي هيرد بإبلاغ هيئة المحلفين بذلك في قضية فرجينيا، على حد قول بريدهوفت.

وأضافت بريدهوفت: «إذاً ما الذي تعلمه فريق ديب من هذا؟ شيطنة آمبر ودحض الأدلة».

وقالت: "تم تصويرها كشيطانة هنا. سُمح في هذه المحكمة بعدد من الأمور التي كان ينبغي عدم السماح بها، وتسببت في إرباك هيئة المحلفين».

وقال ديب أثناء المحاكمة إنه لم يضرب هيرد أو يعتدي عليها، وجادل بأنها هي التي كانت قد تحولت إلى العنف أثناء علاقتهما.

وقالت هيرد إنها صفعت ديب لكن للدفاع عن نفسها أو عن أختها فقط.