تطورات في قضية اتهام نجل شاروخان بتعاطي المخدرات

المصدر: رويترز

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كشف مكتب مكافحة المخدرات في الهند عن تطورات جديدة في قضية اتهام نجل الفنان الشهير شاروخان بتعاطي المخدرات.

وأسقطت السلطات الهندية دعوى قضائية ضد نجل نجم بوليوود الذي تم القبض عليه خلال مداهمة سفينة سياحية العام الماضي للاشتباه في تعاطيه مخدرات.

وقال مكتب مكافحة المخدرات، اليوم، إنه أسقط الدعوى القضائية ضد أريان خان (24 عاماً) وخمسة آخرين بسبب عدم كفاية الأدلة، في حين ما زالت الاتهامات موجهة إلى 14 آخرين.

وأثار القبض على خان انقسامات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، إذ قال البعض إنه استُهدف لأنه ابن أحد المشاهير.

وقال محامي خان إن احتجاز موكله بعد مداهمة السفينة السياحية قبالة سواحل مومباي في أكتوبر الماضي كان غير مبرَّر، مضيفاً أنه لم ينتهك أي قانون.

وأُطلق سراح خان بعد دفع كفالة في 28 أكتوبر بعد 26 يوماً من احتجازه.