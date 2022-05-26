الضرائب تطارد شاكيرا في إسبانيا

المصدر: د ب أ

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رفضت محكمة إسبانية استئناف المغنية الكولومبية شاكيرا في قضية جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي، وفق ما ذكرته المحكمة اليوم.

وسعت شاكيرا للحيلولة دون إقامة المحكمة في يوليو لسداد ضرائب مستحقة في إسبانيا تبلغ في المجمل 14.5 مليون يورو (15.5 مليون دولار) في الفترة بين عامي 2012 و2014. وتنفي المغنية الشهيرة ذلك.

وتتعلق القضية بالمكان الذي يحق لشاكيرا سداد الضرائب فيه عن تلك السنوات.

ويقول مكتب الادعاء العام إن الفنانة عاشت في إسبانيا أكثر من نصف العام في كل من هذه السنوات الثلاث، وتحديداً أكثر من 183 يوماً. ويعني ذلك أنه كان يتعين عليها أن تسدد ضرائب عن دخلها العالمي في إسبانيا.

غير أن شاكيرا شددت مراراً على أنه ليس لديها إقامة ضريبية في إسبانيا، لكن في الباهاما في السنوات 2012 و2013 و2014، وأنها لم تسافر إلى إسبانيا سوى من وقت إلى آخر.

ووفقاً لبياناتها الخاصة، لم تقم رسمياً في إسبانيا سوى منذ عام 2015.