أول منشور من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أبو هشيمة

المصدر: البيان

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نشرت الفنانة المصرية ياسمين صبري، منشورا جديدا عقب قرار انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

شاركت ياسمين، جمهورها عبر حسابها على تويتر، بمنشور كتبت فيه: "مع كل يوم جديد أصبح نسخة أفضل من نفسي" .

وكان مصدر مقرب من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، أكد خلال الساعات الماضية انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين صبري منذ فترة.

وقال المصدر إن الخلافات بينهما ليس لها علاقة بالتمثيل، والانفصال تم بهدوء منذ فترة، كما أن "ياسمين" سافرت الفترة الماضية 3 مرات لأوروبا بمفردها.

يذكر أن ياسمين صبري تزوجت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في أبريل 2020، واستمر زواجهما عامين، وخلال هذه الفترة قدمت عملا واحدا هو مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في رمضان 2020.

وحرص الثنائي الشهير خلال فترة زواجهما على الظهور والمشاركة في عدد من المناسبات، ونشر صورهما من رحلاتهما حول العالم.

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