أول تعليق من ياسمين صبري بعد انفصالها عن أبوهشيمة

المصدر: البيان

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قالت النجمة المصرية ياسمين صبري في أول تعليق لها بعد الانفصال عن رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة إن كل شي قسمة ونصيب.

ونقل موقع «صدى البلد» عن ياسمين صبري في تصريح خاص، قولها إن الانفصال تم بالفعل، موضحة أنها تكن لزوجها السابق كل احترام.

وقالت ياسمين صبري :" كل شيء قسمة ونصيب والحمد لله الانفصال تم في هدوء".

وانتشرت خلال الساعات القليلة العديد من الأخبار المتداولة التي تؤكد طلاق الفنانة ياسمين صبري من رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة، وتداولت العديد من التقارير الإعلامية أنباء نقلا عن مصادر مقربة منهما أن الانفصال تم بشكل رسمي وأن الطرفين اتفقا على أن يتم الطلاق في إطار من التوافق والتراضي بين الطرفين على أن يحتفظ كل طرف بالود والاحترام بالنسبة للطرف الأخر.

وأكدت مصادر أيضا أن العلاقة بين الطرفين شهدت حالة من الفتور خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن كل طرف قام بحذف متبادل لصور الأخر من حساباتهما على انستجرام.

وألغت ياسمين صبري متابعة أحمد أبو هشمية على الفور من حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

وقبل نحو عامين، وتحديدًا في 19 أبريل من عام 2020، احتفلت ياسمين صبري بعقد قرانها على أحمد أبو هشيمة بعد حوالي شهر من إعلان خطوبتهما رسمياً.

حينها أصدر العروسان بياناً بخصوص هذه المناسبة ذكرا فيه: "تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذي أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون".

وتابع أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري بيانهما: "إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة"، مختتمين بالقول: "نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهي الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم".

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد أعلنت عن علاقتها برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العاطفية، بدون قصد، عندما نشرت الفنانة الشابة صورة لها من إحدى الدول الأجنبية فظهر في انعكاس نظارتها الشمسية صورة لشخص، تعرف عليه الجمهور بأنه هو رجل الأعمال المصري، بعدها آثرت ياسمين صبري الصمت ولم تعلق على الخبر ولم تحذف الصورة، ولم يمر سوى أيام قليلة، ونشر رجل الأعمال صورة يعلن بها ارتباطه بالفنانة المصرية، حيث قدم لها خاتمًا ماسيًا مميزًا، ترتديه في الكثير من إطلالاتها.

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