احتجاز مغني الراب إيساب روكي بواقعة إطلاق نار في أمريكا

المصدر: رويترز

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ذكرت شبكة "إن.بي.سي نيوز" التلفزيونية أن مغني الراب الأمريكي إيساب روكي احتُجز لدى وصوله من باربادوس إلى مطار لوس أنجلوس الدولي، اليوم، فيما يتصل بواقعة إطلاق نار في نوفمبر 2021.

وأفادت "إن.بي.سي نيوز" أن ضباط إدارة شرطة لوس أنجلوس وسلطات الهجرة والجمارك الأمريكية اعتقلوا المغني، البالغ من العمر 33 عاماً، الذي وصل على متن طائرة خاصة من الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي حيث كان يقضي عطلته مع صديقته مغنية البوب ريانا.

وتحقق الشرطة في لوس أنجلوس مع روكي، واسمه الحقيقي راكيم مايرز، بشأن ضلوعه المحتمل في واقعة إطلاق نار في هوليوود في السادس من نوفمبر.

وأبلغ الضحية الشرطة بأن مايرز وشخصين اقتربوا منه بمسدس بينما كان يسير في الشارع، وفقاً لشبكة "إن.بي.سي نيوز".

وذكرت الشبكة، نقلاً عن محضر الشرطة، أن الضحية قال إن مايرز أطلق عليه الرصاص من ثلاث إلى أربع مرات وأصابت رصاصة يده اليسرى.

ولم يتسنَّ حتى الآن الوصول إلى محامٍ يمثل إيساب روكي والمتحدث باسم شرطة لوس أنجلوس للتعليق.