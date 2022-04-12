بريتني سبيرز حامل بطفلها الثالث

المصدر: رويترز

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أعلنت المغنية بريتني سبيرز أنها حامل في طفلها الثالث في منشور على إنستغرام أمس الاثنين.

ولم تكشف سبيرز (40 عاما) عن حملها، فحسب وإنما بدا أنها تعلن أيضا أنها تزوجت من خطيبها سام أصغري (28 عاما)، واصفة إياه بأنه "زوجها".

ووصفت سبيرز كيف لاحظت تغيرات في حجم بطنها لتظن في بادئ الأمر أنها زيادة في الوزن.

وكتبت تقول "لذا خضعت لاختبار حمل... وياللروعة.. أنا حامل".

كما استرجعت نجمة البوب كيف عانت الاكتئاب خلال حمل سابق وكيف تشعر الآن أن بوسع النساء التحدث بصاحة عن صحتهن النفسية خلال الحمل.

وكتبت "هذه المرة سأمارس اليوغا كل اليوم!!! لنشر الكثير من الفرح والحب".

وكانت سبيرز شكت في يونيو 2021 في محكمة تنظر قضية الوصاية عليها أنها مُنعت من الزواج أو إنجاب أطفال.

وفي نوفمبر، أنهى قاض وصاية دامت 13 عاما مكنت والدها جيمي سبيرز من التحكم في حياتها الخاصة وثروتها البالغة 60 مليون دولار.

ولدى سبيرز ولدان، شون بريستون (16 عاما) وجايدن جيمز (15 عاما) من زواجها السابق من كيفين فيدرلاين.