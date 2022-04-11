وفاة الشاعر العراقي حسب الشيخ جعفر عن 80 عاماً

المصدر: رويترز

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نعت الأوساط الثقافية والدوائر الرسمية في العراق، اليوم، الشاعر حسب الشيخ جعفر الذي توفي عن عمر ناهز 80 عاماً بعد صراع مع المرض.

وكتب الرئيس العراقي برهم صالح في حسابه على "تويتر": "طائر الجنوب الذي حلَّق في الشعر العربي لعقود شاعراً ومترجماً ومجدداً رحل عن عالمنا".

وقالت وزارة الثقافة العراقية إن "الشاعر حسب الشيخ جعفر أمد تجربة الشعر العربي عموما والعراقي خصوصاً بالكثير من سمات التطور والتجديد، ورغم الجهد الأدبي الذي درس جوانب عديدة من أشعاره إلا أن هناك جوانب كثيرة ما زالت تستحق التأمل والدراسة".

ولد جعفر عام 1942 في ناحية هور السلام بمدينة العمارة وتلقى تعليمه المدرسي في محافظة ميسان قبل أن يسافر في بعثة تعليمية إلى موسكو لدراسة الأدب.

وحصل على ماجستير في الآداب عام 1965 ثم عاد إلى العراق ليعمل في الصحافة والبرامج الثقافية بالإذاعة، كما كان عضوا في الهيئة الإدارية لاتحاد الأدباء بالعراق من 1969 وحتى مطلع التسعينات.

من أبرز دواوينه الشعرية (نخلة الله) و(الطائر الخشبي) و(زيارة السيدة السومرية) و(عبر الحائط في المرآة) و(أعمدة سمرقند) و(تواطؤا مع الزرقة)، كما نشر مذكراته عن مرحلة الدراسة في موسكو في كتاب بعنوان (رماد الدرويش).

وحصل على جائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للشعر لعام 2002-2003.