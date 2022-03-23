المصدر: رويترز

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قال مصدر من ميناء مرمريس التركي، إن أحد اليخوت الكبيرة الفاخرة التابعة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش رسا بالميناء أمس الثلاثاء بعد يوم من رسو يخت آخر له في منتجع بودروم في جنوب غرب تركيا أيضا.

ووفقا لبيانات تتبع السفن، وصل اليخت إكليبس، وهو من أكبر اليخوت في العالم ويبلغ طوله 162.5 متر ويرفع علم برمودا، إلى مرمريس بعد الإبحار جنوب شرقي جزيرتي كريت ورودس اليونانيتين.

وأوضحت البيانات أيضا، أن اليخت الكبير سولاريس ظل راسيا في بودروم على بعد نحو 80 كيلومترا بعد أن تجاوز مياه دول الاتحاد الأوروبي التي فرضت عقوبات على أصحاب المليارات المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ولم يكن ثمة ما يشير إلى وجود أبراموفيتش على متن أي يخت من الاثنين. وكان أبراموفيتش من بين عدد من الأثرياء الروس الذين تم إدراجهم الأسبوع الماضي على القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي، وتحركت حكومات أوروبية في الأيام القليلة الماضية لمصادرة اليخوت وغيرها من الأصول الفاخرة منهم.

وتسعى حكومات في أنحاء العالم إلى فرض عزلة على بوتين وحلفائه بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي الأسبوع الماضي، توجه أبراموفيتش جوا إلى موسكو بعد مغادرة إسطنبول على متن طائرة خاصة. وبحسب بيانات تتبع الرحلات كانت هذه هي ثاني رحلة بطائرة تابعة لأبراموفيتش بين المدينة التركية والعاصمة الروسية في ثلاثة أيام.

ولم يرد متحدث باسم أبراموفيتش على الفور على طلب رويترز للتعليق.

بعد أقل من 24 ساعة.. يخت ثانٍ لأبراموفيتش يرسو بأحد الموانىء التركية (فيديو)https://t.co/kfR9kjhjy7#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/WwLqzy2snE — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 23, 2022