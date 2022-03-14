وفاة الممثل الأمريكي وليام هيرت قبل أسبوع من يوم ميلاده

المصدر: رويترز

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ذكر موقع «ديدلاين»، المختص بأخبار السينما الأمريكية، أن الممثل الحائز جائزة الأوسكار وليام هيرت توفي أمس عن عمر ناهز 71 عاماً.

واشتهر هيرت بأدواره في أفلام منها: «كيس أوف ذا سبايدر وومان» (قبلة المرأة العنكبوت)، و«برودكاست نيوز» (أخبار الإذاعة).

ووفقاً لـ«ديدلاين»، كتب نجله ويل: «ببالغ الحزن، تنعى عائلة هيرت وفاة الأب وليام هيرت الحبيب والممثل الحائز جائزة الأوسكار، في 13 مارس 2022، قبل أسبوع واحد من يوم ميلاده الثاني والسبعين».

وأضاف: «رحل في سلام بين أفراد أسرته لأسباب طبيعية، وتطلب العائلة الخصوصية في هذا التوقيت».

كان هيرت كشف، عام 2018، عن إصابته بسرطان البروستاتا الذي امتد إلى العظام.