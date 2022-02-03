رحيل ملكة السينما الإيطالية مونيكا فيتي عن 90 عاماً

المصدر: د ب أ

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توفيت الممثلة الإيطالية، مونيكا فيتي، إحدى أيقونات السينما في البلاد خلال ستينيات وسبعينيات القرن، عن 90 عاما، على ما أعلن وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني الأربعاء.

وكتب الوزير في بيان "وداعا مونيكا فيتي، وداعا لملكة السينما الإيطالية. اليوم يوم حزين حقا، إذ نودع خلاله فنانة عظيمة وإيطالية عظيمة".

كما أعلن العمدة السابق لروما والتر فيلتروني وفاتها، أمس الأربعاء، نيابة عن زوجها روبيرتو روسو.

وعرفت فيتي، والتي حققت نجاحا في جميع الأدوار الكوميدية والدرامية، بصورتها عن الاغتراب في دراما مايكل أنجلو أنطونيوني "لافينتورا". والذي اعتبر تحفة فنية بشكل كبير، جعل منها نجمة دولية.

وقال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي: "إنها ممثلة ساخرة كبيرة وموهبة غير تقليدية، لقد غزت أجيالا من الإيطاليين بذكائها وشجاعتها وجمالها، لقد جعلت هناك بريقا للسينما الإيطالية في جميع أنحاء العالم".

وإلى جانب صوفيا لورين وجينا لولو بريجيدا وكلوديا كاردينالي، كانت فيتي ضمن أكثر الممثلات الإيطاليات تميزا.

ولدت ماريا لويزا سيسياريللي في روما، ونالت جائزة الدب الفضي من مهرجان برليناله العام 1984 لأدائها الفردي المتميز في فيلم "فليرت".

وفي العام 1995، حصلت على جائزة الأسد الذهبي عن أدوارها طوال مسيرتها الفنية في مهرجان البندقية السينمائي.

يشار إلى أن فيتي عاشت في عزلة عن أعين الجمهور على مدى العقدين الماضيين بسبب مرض خطير.