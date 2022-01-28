رحيل المسرحي المغربي عبد القادر البدوي عن 88 عاماً

المصدر: رويترز

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ودع المغرب اليوم الجمعة الفنان عبد القادر البدوي الذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 88 عاما بعدما أثرى الحياة المسرحية لأكثر من ستة عقود كتابة وإخراجا وتمثيلا.

ونعت الهيئة العربية للمسرح الفنان الراحل الذي توفي في المستشفى العسكري بالرباط بعد معاناة مع المرض.

كما رثاه عدد من الفنانين بالمغرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم الممثل البشير واكين والممثلة لطيفة أحرار والمخرج أمين ناسور والمخرج أحمد بوعروة.

ولد البدوي في طنجة بشمال المملكة المغربية عام 1934 وأسس مع شقيقه عبد الرزاق (مسرح البدوي) الذي شكل تجربة ملهمة للعديد من المسرحيين المغاربة عبر الأعمال المقتبسة والأصيلة كما شكل انطلاقة للعديد من النجوم لاحقا.

من مسرحياته (الهاربون) و(الحلقة فيها وفيها) و(العاطلون) و(بيوت من زجاج) و(شجرة العائلة) و(وليدات الزنقة) و(البخيل) و(بين الطبيب والمحامي) و(المصيدة) و(وصية الثعلب) و(مطربة الحي) و(المتقاضون).

كما قدم للتلفزيون السلسلة الاجتماعية (نماذج بشرية) وكذلك سلسلة (نافذة على المجتمع).