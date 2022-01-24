وفاة مصمم الأزياء الفرنسي تيري موجلر عن 73 عاماً

المصدر: د ب أ

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توفي مصمم الأزياء الفرنسي تيري موجلر عن 73 عاما، وفقا لبيان نشر على صفحته على موقع فيسبوك يوم الأحد.

وجاء في البيان" نعلن ببالغ الأسى عن وفاة السيد مانفريد تيري موجلر يوم الأحد 23 يناير 2022. فلترقد روحه في سلام".

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أيضا نبأ وفاته، نقلاً عن وكيل موجلر جان بابتيست روجوت.

ولم تكن وفاته متوقعه. ولم يذكر سبب للوفاة. وكان موجلر يعتزم الإعلان عن خطوط أزياء جديدة في الأيام القليلة المقبلة.

وولد موجلر في ستراسبورج في ديسمبر عام 1948، وكان من بين أشهر مصممي الأزياء الفرنسيين.

وأنشأ علامته التجارية التي تحمل اسمه في السبعينيات من القرن الماضي وكان له تأثير قوي على الموضة، وتحديدا في فترة الثمانينيات.

وعمل موجلر أيضا كمخرج وكاتب ومصمم بما في ذلك لصالح شركة سيرك دو سوليه.