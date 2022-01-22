إدريس إلبا أبرز المرشحين لخلافة دانيال كريغ في "جيمس بوند"

المصدر: د ب أ

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قال منتجو فيلم جميس بوند إن إدريس إلبا "جزء من محادثات" لأداء دور العميل السري 007 .

وقد انتجت باربرا بروكولي وشقيقها مايكل ويلسون الأفلام التسعة الأخيرة من سلسلة أفلام جيمس بوند، ومن بينها "كازينو رويال" و"كوانتوم اوف سولاس" و"سكاي فول" و"سبكتر".

وفي أعقاب انتهاء عمل الممثل دانيال كريغ من أداء دور العميل 007 في فيلم "نو تايم تو داي"، أصبح الدور الأكثر جاذبية في السينما متاحا أمام المتنافسين للقيام بدور جيمس بوند.

ويتردد أن الممثل البريطاني ادريس إلبا (49 عاما)، والذي يؤدي دور البطولة في مسلسل "لوثر"، من بين أبرز المرشحين لأداء دور بوند.

وفيما يتعلق بالتكهنات عن قيام إلبا بدور بوند، نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن بروكولي (61 عاما) قولها "حسنا.. نحن نعرف ادريس، نحن أصدقاء، وهو ممثل رائع".

وتابعت "لقد كان هذا جزءا من المحادثات، ولكن من الصعب دائما إجراء المحادثات، عندما يكون لديك شخص لا يزال في المقعد (في إشارة إلى كريغ)".

ومن بين الممثلين الآخرين المرشحين للقيام بدور جيمس بوند توم هاردي وريتشارد مادين وهنري كافيل.