رحيل أكبر معمر في العالم عن 112عاماً

المصدر: د ب أ

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توفي أكبر معمر في العالم في إسبانيا أمس الثلاثاء عن 112 عاما، وفقا ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة أنباء يوروبا برس إيجنسي ووسائل إعلامية أخرى عن أقارب الرجل قولهم إن حياة ساتورنينو دي لا فوينتي "انطفأت كشمعة في ثوان معدودة".

وتوفي في مدينة ليون، على بعد حوالي 300 كيلو متر شمال-شرق مدريد، في منزل واحدة من بناته.

وكان قد تم إدراج الرجل الإسباني، الذي كان طوله 5ر1 متر فقط، في موسوعة غينيس لأرقام القياسية كونة أكبر رجل معمر في العالم منذ 10 سبتمبر الماضي، وذلك بعد وفاة بويرتو ريكان إيميلو فلوريس.

وقبل أقل من شهر من بلوغه سن 113 في 12 فبراير المقبل توفي 3 من بين أبنائه الثمانية في حياته.

يشار إلى أنه كان يتمتع بصحة بدنية وعقلية جيدة حتى نهاية حياته.