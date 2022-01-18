سيلين ديون تلغي عروضاً في أمريكا الشمالية بسبب وعكة صحيّة

المصدر: د ب أ

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أرجأت نجمة البوب العالمية، سيلين ديون، سلسلة أخرى من الحفلات للتركيز على شفائها وسط تعرضها لأزمة صحية مستمرة.

وقال منظمو الحفلات في إعلان مطلع الأسبوع إن سيلين لن تعود لاستكمال العروض المتبقية في جولتها الفنية بأمريكا الشمالية عقب علاجها من " تشنجات عضلية شديدة ومستمرة"، بحسب صحيفة نيويورك ديلي نيوز.

وقالت سيلين في بيان: "أعتقد أنه يجب أن أكون أكثر صبرا وان اتبع النظام الذي يصفه أطبائي".

وأضافت: "هناك الكثير من التنظيم والإعداد الذي يدخل في عروضنا، ولذلك علينا اتخاذ قرارات اليوم ستؤثر على الخطط بعد شهرين".

وكان من المقرر أن تقام الحفلات الملغاة خلال الفترة من 9 مارس حتى 22 أبريل.

وكانت الجولة ستشمل كلا من سان فرانسيسكو ولوس أنجليس وبيتسبرج وواشنطن.