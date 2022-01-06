"رحلت أحلى ابتسامة".. الوسط الفني المصري يرثي الفنانة مها أبو عوف

المصدر: د ب أ

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سادت حالة من الحزن الوسط الفني في مصر بعد رحيل الفنانة مها أبو عوف التي وافتها المنية فجر الخميس عن 65 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعى عدد من الفنانين الراحلة حيث رثاها الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "في رعاية الله يا أطيب قلب يا أحلى ابتسامة".

بينما غير الفنان خالد الصاوي غلاف صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ونشر ثلاث صور للراحلة، وكتب: "رحلت الفنانة الجميلة مها أبو عوف شقيقة الفنان عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف التي كونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها فرقه الفور ام".

وأشار إلى أنها قدمت الكثير من الأعمال الفنية، منها (معلش احنا بنتبهدل)، و(حالة حب)، و(أحلى الأوقات)، و(أنا لا أكذب ولكني أتجمل)، (لا تظلموا النساء)، (يوميات ونيس)، و(فارس بلا جواد)، و(راجل وست ستات).

ودشن المنتج تامر مرسي، مالك شركة سينرجي للإنتاج الفني، عبر حسابه على "تويتر" دفتر عزاء وفاة الفنانة مها أبو عوف، وطالب الوسط الفني بالمشاركة فيه.

وكانت نقابة المهن التمثيلية أعلنت وفاة مها أبو عوف بأحد المستشفيات، مشيرة إلى أن الجثمان سيشيع ظهر اليوم الخميس.

وغيب الموت مها أبو عوف بعد مسيرة فنية حافلة قدمت خلالها ما يزيد عن 120 عملا فنيا كان آخرها مسلسل "الحرير المخملي" الذي عرض العام الماضي.