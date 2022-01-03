وفاة الكاتب الإيطالي الشهير جياني سيلاتي

المصدر: د ب أ

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توفي الكاتب والمترجم الإيطالي الشهير جياني سيلاتي عن 84 عاماً، وفقاً لتقارير إعلامية.

وأكد صديق للكاتب نبأ الوفاة لوكالة أدنكرونوس الإيطالية للأنباء اليوم.

وتوفي سيلاتي مساء أمس بالقرب من مدينة برايتون الساحلية جنوبي إنجلترا التي اتخذها موطناً له منذ عام 1989.

ولد سيلاتي شمالي إيطاليا، وجاءت الوفاة بعد فترة من المرض.

وقال وزير الثقافة الإيطالي داريو فرانشيسكيني ناعياً سيلاتي: «(فقدنا) أحد المفكرين العظماء في القرن العشرين».

وتابع الوزير قائلاً عن الناقد الراحل: «"إنه يوم حزين للأدب ولبلدنا، الذي فقد أيضاً مراقباً يقظا ًكان يعرف كيف يصف ببساطة إيطاليا التي لا يعرفها كثيرون من جوانبها الخفية».

وُلد سيلاتي في بلدة سوندريو عام 1937، وترجم أعمالاً لكل من جوناثان سويفت ومارك توين ورولان بارت إلى الإيطالية.

وفي عام 1971، سجل ظهوره الأول في عالم الأدب الإيطالي بروايته «كوميشي» (الرسوم المتحركة).

وحصل سيلاتي على درجة أستاذ في الأدب الإنجليزي والأمريكي في جامعة بولونيا في السبعينيات من القرن العشرين.

وتُرجمت أعمال له إلى اللغة الإنجليزية، من بينها «مغامرات في أفريقيا»، و«مظاهر»، و«أصوات من السهول».