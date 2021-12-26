خطوبة المغنية الأمريكية جوجو من الممثل ديكستر داردين

المصدر: د ب أ

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كشفت المغنية الأمريكية جوجو أنها تحتفل بــ "الكريسماس" بعد خطبتها رسميا على الممثل ديكستر داردين.

ونشرت المغنية (31 عاما) سلسلة من الصور عبر صفحتها على إنستجرام تظهر اللحظة التي نزل فيها داردين (30 عاما) على ركبته طلبا لخطبتها.

ودعا الممثل، الذي شارك في بطولة فيلم "ذا ماز رانر"، بعض أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين حتى يتمكنوا من حضور الحدث في منتجع "لا كونشا رينيسانس سان جون" في بورتريكو.

وكانت جوجو قد تصدرت قائمة أغاني البوب الأمريكية عندما كانت في سن الـ "13" عاما بأغنيتها "جيت أوت" لتكون بذلك أصغر فنانة تتصدر قائمة "بيلبورد" لأغاني موسيقى البوب.

​وإلى جانب مسيرتها الموسيقية، ظهرت أيضا في أفلام من بينها "ليثال ويبون" العام 2017.