كيم كارداشيان ترفض مصالحة زوجها لهذا السبب

المصدر: د ب أ

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طلبت كيم كارداشيان إنهاء زواجها من مغني الراب كاني ويست على الفور، قائلة إنه لن تكون هناك مصالحة "ذات قيمة في الوقت الحالي".

وقالت نجمة تلفزيون الواقع /41 عاما/ إن الخلافات التي لا يمكن حلها "مازالت قائمة" بين الزوجين وأنها طلبت عدة مرات أن يوافق ويست على الانفصال، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفي وثائق قانونية حصلت عليها الوكالة، قالت كارداشيان إنه "لن يكون هناك أي تحامل" على ويست إذا تم إنهاء الزواج وأن الطرفين يستحقان "الفرصة في بناء حيوات جديدة".

وأوضحت أن "خلافات لا يمكن تسويتها موجودة ولا تزال قائمة بيني وبين ويست مما أدى إلى انهيار زواجنا بشكل لا رجعة فيه".