ابنة بيليه تؤكد عودته للمنزل قبل عيد الميلاد

المصدر: رويترز

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قالت كيلي ناسيمنتو ابنة أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه إن والدها الذي يعالج في المستشفى بسبب إصابته بسرطان القولون سيعود إلى المنزل قبل عيد الميلاد لقضاء هذا المناسبة مع الأسرة.

وكان بيليه (81 عاما) المتوج بكأس العالم ثلاث مرات خضع لعملية جراحية لاستئصال الورم في سبتمبر أيلول الماضي وقضى نحو شهر تحت الرعاية لكنه أدخل مستشفى ألبرت اينشتاين في ساو باولو أمس الأربعاء لاستكمال العلاج.

وقال المستشفى بعد العملية إن بيليه لا يزال بحاجة للخضوع للعلاج الكيميائي.

وقالت الابنة عبر إنستجرام "سيعود إلى المنزل في غضون يومين أو ثلاثة للاستمتاع بعيد الميلاد (مع الأسرة)".

وأضافت "هذه الخطوة لم تكن مفاجأة بل كانت مقررة سلفا وهي تأتي في اطار استكمال العلاج".

وعانى بيليه، الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، من سلسلة من المشاكل الصحية في السنوات الأخيرة إذ يعاني من مشاكل وألم متكرر في الفخذ بعد جراحة خضع لها ولا يستطيع المشي دون مساعدة.

وبدا بيليه متفائلا في مقاطع فيديو تم تصويرها خلال تعافيه في سبتمبر وأكتوبر الماضيين وقال عبر حسابه على تويتر الشهر الماضي إنه "بخير" ويشعر بتحسن "كل يوم".