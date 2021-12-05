الأميرة اليابانية أيكو تحتفل ببلوغها سن الرشد

المصدر: رويترز

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احتفلت الأميرة اليابانية أيكو، الابنة الوحيدة للإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو، اليوم الأحد ببلوغها سن الرشد في القصر الإمبراطوري بوسط طوكيو بعد بلوغها سن العشرين يوم الأربعاء.

حيّت إيكو ممثلي الصحف بانحناءة وابتسمت لهم بينما كانت تضع تاجا وترتدي ثوبا أبيض طويلا. وليس من حق الأميرة اعتلاء عرش الأقحوان الذي يقتصر على الذكور بموجب القانون الياباني.

وقالت في بيان صادر عن البلاط الإمبراطوري في عيد ميلادها إنها تريد أن تصبح راشدة قادرة على خدمة الآخرين.

وأضافت "ممتنة جدا لكل من شاركوا في رحلتي حتى يومنا هذا".

وقالت إن من المحزن أن يموت الكثيرون حول العالم جراء كوفيد-19، معبرة عن أملها في عودة "الحياة مطمئنة ومفعمة بالنشاط" للجميع في أقرب وقت ممكن.