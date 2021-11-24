جون باتيست يتصدر ترشيحات جوائز غرامي

المصدر: رويترز

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تصدر عازف موسيقى الجاز جون باتيست أمس الثلاثاء الترشيحات لجوائز غرامي بأحد عشر ترشيحا، تلاه جاستن بيبر ودوجا كات وإتش.إي.آر بثمانية ترشيحات لكل منهم.

وقال المنظمون إن باتيست وبيبر سيتنافسان على الجائزة الأولى وهي (ألبوم العام) مع مغنية البوب بيلي إيليش وفنانة‭‭ ‬‬الآر آند بي دوجا كات، والمغنية ومؤلفة الأغاني إتش.إي.آر، وكاني ويست وتوني بينيت وليدي جاجا، والصاعدة أوليفيا رودريجو وتيلور سويفت ومغني الراب ليل ناس إكس.

وستُسلم جواز غرامي، وهي أرفع تكريم في صناعة الموسيقى، في لوس أنجليس في 31 من يناير.

وزاد عدد المرشحين في الفئات الثلاث العليا، وهي ألبوم العام وأغنية العام وتسجيل العام إلى عشرة من ثمانية للمرة الأولى.