وفاة الفنان المغربي عزيز الفاضلي عن 78 عاما

المصدر: رويترز

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كشفت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الفنان عزيز الفاضلي توفي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بأحد المستشفيات في هولندا بعد معاناة مع المرض عن عمر ناهز 78 عاما.

ويعد الفاضلي أحد أبرز الفنانين الذين ارتبط اسمهم بذاكرة التلفزيون المغربي حيث قدم العديد من المسلسلات والبرامج إضافة إلى تميزه خلال حقبة الثمانينات في تقديم فقرة الأحوال الجوية بطريقة مرحة وبسيطة مما جعلها فقرة محببة للمشاهدين بعد نشرة الأخبار.

وكانت له تجربة مميزة مع مسرح العرائس كما اشتهر تلفزيونيا بشخصية "بئيس الديس" في مسلسل (صور عائلية) وقدم عددا من المسلسلات منها (لابريكاد) و(شيب وشباب).

شارك في بعض الأفلام منها (أبواب الليل السبعة) و(بلا موطن) و(نساء الجناح ج) و(البركة في راسك) من إخراج نجله عادل الفاضلي.