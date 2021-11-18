وفاة الفنان السوري زهير رمضان

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الإعلام في سوريا إن نقيب الفنانين الممثل زهير رمضان توفي مساء أمس الأربعاء عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع مع المرض.

وترددت شائعات كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي حول وفاته، إلا أن النقابة كانت تنفي دائما صحتها.

تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل العام 1983.

شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية منذ بداياته عام 1989 في فيلم "ليالي ابن آوى" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، ومسلسل "شجرة النارنج" للمخرج سليم صبري.

كانت أشهر الأعمال التي شارك فيها:

فيلم "رسائل شفهية" (عام 1991)، الذي حقق ناجحا غير مسبوق، وهو من إنتاج المؤسسة العامة للسينا، وسيناريو وإخراج عبد اللطيف عبد الحميد.

مسلسل "باب الحارة" أدى فيه شخصية "أبو جودت" رئيس مخفر حارة الضبع.

مسلسل "ضيعة ضايعة" للمخرج "الليث حجو"، وفيه أدى دور "عبد السلام البيسة"، مختار ضيعة "أم الطنافس الفوقا".

انتخب نقيبا لفناني سوريا العام 2014، وأعيد انتخابه في الموقع ذاته في يونيو 2020.