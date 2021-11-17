بريتني سبيرز: سعيدة باستعادة مفاتيح سيارتي وبطاقتي المصرفية

المصدر: رويترز

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قدمت نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز لمحبيها بعض لمحات عن خططها لاستغلال حريتها التي استعادتها في الآونة الأخيرة، بعدما استردت حق التصرف في أمورها الشخصية وممتلكاتها بموجب حكم محكمة هذا الشهر.

ونشرت سبيرز مقطعا مصورا على حسابيها بموقعي تويتر وإنستغرام تحدثت فيه عن رغبتها في أن تصبح "مدافعة عن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات حقيقية"، وعن أملها في أن يترتب على قصتها أثر "يغير النظام الفاسد".

وقالت إن الأمور البسيطة هي التي تحدث تغييرات ضخمة، مضيفة أنها أصبحت تشعر الآن بالامتنان لكل يوم تستمتع فيه بحريتها بعدما استردت "مفاتيح سيارتها" وبطاقتها المصرفية ونقودها وبعد أن أصبحت "قادرة على أن تعيش حياة مستقلة وتشعر بكيانها كامرأة".

ظلت حياة بريتني الشخصية وثروتها البالغة 60 مليون دولار تحت وصاية والدها لمدة 13 عاما حتى أنهت المحكمة هذه الوصاية في الأسبوع الماضي بعد نزاع قانوني طويل.

وشكرت بريتني في منشورها معجبيها وحركة أطلقوا سراح بريتني التي تأسست لدعمها، وقالت "أعتقد بصدق أنكم يا رفاق أنقذتم حياتي بطريقة ما".