استنفار في الهند بعد وفاة ممثل شهير

المصدر: رويترز

أغلقت مكاتب ومتاجر في بنجالورو عاصمة صناعة التكنولوجيا في الهند اليوم الجمعة في أعقاب وفاة ممثل شهير في المدينة وجرى استدعاء قوات الشرطة للسيطرة على الحشود الغاضبة تحسبا لوقوع أعمال عنف.

وقال أطباء للصحفيين إن بونيث راجكومار (46 عاما) وهو نجم سينمائي بارز ينحدر من عائلة سينمائية شهيرة، توفي متأثراً بنوبة قلبية بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأظهرت قنوات تلفزيونية حشودا من المعجبين تزحف في اتجاه المستشفى حيث كان يعالج وسط تواجد مكثف للشرطة في محاولة للسيطرة عليهم.

ويحظى نجوم السينما في الهند بإعجاب واسع النطاق يصل إلى درجة الهوس أحيانا، وحتى الوفاة الطبيعية لنجوم السينما قد تتسبب في وقوع اضطرابات عنيفة، كما حدث بالفعل عدة مرات في السابق، لحين قبول المعجبين المصدومين بحقيقة وفاة نجمهم المحبوب.

وأدت وفاة والد راجكومار، سينجانالورو بوتاسوامايا موثوراج، في عام 2006 إلى موجة واسعة من الحزن.